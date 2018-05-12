باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية الصواريخ الباليستية تجاه السعودية إسلام آباد في 12 مايو / بنا / أدانت باكستان بشدة محاولة الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن الحكومة الباكستانية تدين بشدة الهجمات المتكررة التي شنتها الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية لاسيما منطقتي جازان والرياض، وتشيد بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراض تلك الصواريخ وتدميرها في الجو دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.



وجددت الخارجية الباكستانية في بيانها دعم وتضامن باكستان ووقوفها مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا ضد أي تهديد يهدد سلامة أراضيها.





م.ح.



بنا 1129 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/12 - 34 : 02 PM