مقاتلتان أميركيتان تعترضان قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قرب ألاسكا واشنطن في 12 مايو/ بنا / اعترضت طائرتان مقاتلتان أميركيتان قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ولاية ألاسكا.



ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية الميجر أندرو هينيسي قوله إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي، والتي تقع على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.



وأضاف أن طائرتين مقاتلين من طراز أف-22 مقرهما مقرهما الأسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة، مؤكداً أن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا مطلقا المجال الجوي الأميركي.





م.ح.



بنا 1023 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/12 - 29 : 01 PM