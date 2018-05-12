نايف بن خالد: اعتماد 19 مخططاً لتقاسيم الأراضي الرئيسة والجزئية في جميع محافظات المملكة خلال الربع الأول من 2018 المنامة في 12 مايو / بنا / ضمن جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 الداعمة لمبدأ استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك من التعرف على الخطط والبرامج التنموية، أشار سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الى أن الهيئة قامت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 باعتماد 19 مخططاً لتقاسيم الأراضي الرئيسة والجزئية في جميع محافظات المملكة، وهو ما يشكل ارتفاعاً نوعياً عن التقاسيم المعتمدة خلال الفترة نفسها في العام الماضي والتي كانت 7 مخططات للتقسيم.



وأضاف أن إجمالي القطع المستحدثة عن مخططات التقاسيم المشار إليها خلال الربع الأول من العام 2018 بلغ 2449 قطعة نتج عنها توفير مساحات للتنمية العمرانية المختلفة تبلغ 930.343 متر مربع للأنشطة التنموية المختلفة، منها السكنية والإدارية والاستثمارية والخدمية والصناعية وغيرها.



وأشار سعادة الشيخ نايف بن خالد بأن مؤشرات التنمية الحركة العمرانية الإيجابية تعكس الثقة في المناخ الاستثماري في مجال التطوير العمراني، وهذه المخططات تسهم في توفير مساحات للأنشطة التنموية التي تحتاجها المملكة وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين.



واوضح أن الهيئة ووفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية، قامت ومن خلال هذه المخططات باستقطاع مساحات للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقاً للمعايير التخطيطية المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو ما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة وتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم.



خ.ب/م.ح.



بنا 1008 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/12 - 12 : 01 PM