هيئة تنظيم الاتصالات تعقد ورشة العمل الثانية مع شركات الاتصالات المنامة في 12 مايو / بنا / في إطار التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتنفيذ رؤية الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، عقدت الهيئة ورشة العمل الثانية مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك لمناقشة أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي الاقتصادي الجديد ومشروع الفصل الوظيفي لشركة بتلكو.



وقد ساهمت المشاركة الفعالة من قبل مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة في تشكيل صورة واضحة حول إنشاء شبكة اتصالات للألياف البصرية والتي بدورها ستقوم بدعم الشبكة الوطنية للنطاق العريض.



وتهدف الورشات التي تعقدها الهيئة مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة إلى ضمان شفافية هذا المشروع الوطني وحماية مصالح جميع الجهات المعنية في قطاع الاتصالات.



وفي هذا الصدد، صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "إن الهيئة ملتزمة بثقافتها القائمة على الشفافية وسوف تستمر الهيئة في إشراك الجهات المعنية في قطاع الاتصالات مقابل التعاون والالتزام الكامل لتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات".











خ.ب/م.ح.



بنا 0836 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/12 - 40 : 11 AM