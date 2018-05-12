وزيرة الصحة تفتتح مستشفى شفاء الجزيرة الطبي الخاص بالمنامة المنامة في 12 مايو / بنا / افتتحت سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، مستشفى شفاء الجزيرة الطبي الخاص بمنطقة المنامة، وذلك بحضور سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وسعادة النائب أحمد قراطة ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وسعادة النائب السابق حسن عيد بوخماس، إلى جانب عدد من كبار المدعوين من القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة.



وأثنت الوزيرة على جهود القطاع الخاص قي دعم القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر شبكة من الفروع الطبية المتواجدة في مختلف المحافظات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبية التطلعات نحو الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة على حاجة منظومة القطاع الصحي بمملكة البحرين إلى مزيد من المرافق الصحية التي تقدم خدمات نوعية وتخصصات نوعية، وخصوصا خلال الفترة المقبلة والتي ستشهدها البحرين بتطبيق الضمان الصحي، والذي سيوفر للمرضى عددا من خيارات العلاج والمرافق الطبية التي تقدم خدمات صحية.



وأشادت بالجهود المبذولة والتنسيق المشترك بين القطاع الحكومي والخاص والذي يؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة، مبينة بأن مملكة البحرين تُشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعياً نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل المملكة مقصداً ووجهةً للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة بالبحرين، حيث وضعت صحة السكان أولوية وطنية، وتعمل جاهدة على تطوير النظام الصحي ليكون متكاملاً من أجل تحقيق المستقبل الصحي للسكان، استنادا للخطة الوطنية للصحة، وبفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وفي ختام حفل الافتتاح، تمنت وزيرة الصحة كل التوفيق والسداد للقائمين على مستشفى شفاء الجزيرة الطبي والخاص للمهام والرسالة النبيلة التي يقومون بها لخدمة المجتمع، وعبرت عن ثقتها بأن هذا الصرح المتميز سوف يحرص على تقديم خدمات طبية متخصصة ورعاية نوعية من أجل أن يصبح رائداً في مجاله ويُسهم في تعزيز ورفع مستوى الخدمات الطبية المتاحة في مملكة البحرين، وتقدمت بالشكر والتقدير إلى جميع من عمل على الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم الأفضل لأبناء هذه الأرض الطيبة.





ح ب/م.ح.



بنا 0815 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/12 - 19 : 11 AM