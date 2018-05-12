في برنامج "الأمن" الإذاعي: استعدادات مستمرة وحملات توعوية لتأمين السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان الكريم المنامة في 12 مايو / بنا / أكد المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة تقوم بحملة مرورية توعوية تستهدف فيها مستخدمي الطريق للالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، خاصة تجنب السرعة الزائدة قبل موعد الإفطار، فيما أشار المقدم عيسى السليطي رئيس مركز شرطة سماهيج بمديرية شرطة محافظة المحرق إلى وضع خطة أمنية استعدادا لشهر رمضان الفضيل، تتركز على نشر الدوريات الأمنية في أوقات الذروة والتواجد الدوري في المنطقة، كما أن لشرطة خدمة المجتمع دورا فعالا في المحافظة على سلامة الأطفال، عند إتباعهم السلوكيات الخاطئة ومنها استخدام المفرقعات.



جاء ذلك خلال لقاءات متعددة، أجراها برنامج (الأمن) الإذاعي، الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، حول استعدادات الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لشهر رمضان الكريم، حيث أوضحت النقيب فاطمة سعد رئيس فرع الاتصال بالعلاقات العامة في الإدارة العامة للدفاع المدني أنه تم إعداد خطة متكاملة لتأمين السلامة العامة لجميع فئات المجتمع تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، منوهة إلى أن مراكز الدفاع المدني مجهزة لاستقبال البلاغات على مدار الساعة كما يقوم الفريق التوعوي بزيارات للخيام والمجالس الرمضانية وحث مرتاديها بضرورة التقيد باشتراطات السلامة بالإضافة لتوزيع النشرات وبث الرسائل التثقيفية عبر وسائل الإعلام المختلفة.



وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سهى النعيمي رئيس الشؤون الاجتماعية بإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية أن السلة الرمضانية والتي تم توزيعها على أهالي شهداء الواجب، ضمن سلسلة مبادرات الدعم التي تقدمها وزارة الداخلية في هذا المجال، هدفها تقديم الدعم الأسري والاجتماعي والمعنوي لأهالي شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.





ح ب/م.ح.



بنا 0715 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/12 - 23 : 10 AM