مقتل نحو 20 شخص جراء اشتباكات في شمال ميانمار يانجون في 12 مايو / بنا / قتل نحو 20 شخصا صباح اليوم في اشتباكات بين قوات من الجيش ومتمردين في ولاية شان الواقعة شمال ميانمار.



وأفادت وسائل الاعلام أن 20 شخصاً آخرين على الأقل أصيبوا ايضا ونقلوا إلى المستشفى اثر هجوم شنه "جيش تا أنج للتحرير الوطني" على بلدة ميوز، وهى معبر حدودي كبير مع الصين.



وأعلن "جيش تا أنج للتحرير الوطني" مسؤوليته عن الهجمات، وذكر إنه جاء ردا على هجمات جيش ميانمار الأخيرة ضد جماعة مسلحة أخرى، وهي جيش استقلال" كاشين".



ويعتبر "جيش تا أنج للتحرير الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة التي تطالب بالمزيد من الحكم الذاتي في شمال ميانمار.



وشهدت منطقة شمال ميانمار قرب الحدود مع الصين تزايد الاشتباكات بين قوات الجيش وهذه المجموعات في الأشهر الأخيرة.













م.ح.



بنا 0642 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/05/12 - 45 : 09 AM