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ترامب وتيريزا ماي يبحثان هاتفياً الموقف من إيران
2018/05/12 - 19 : 09 AM
واشنطن في 12 مايو / بنا / جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تباحثا خلاله بشأن الموقف من ايران.

وذكر البيت الأبيض في بيان له بهذا الخصوص أوردته اذاعة "سوا" انه "حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير سلوكها الخطير المزعزع للاستقرار في المنطقة".
فيما قالت متحدثة باسم تيريزا ماي "أن الجانبين اتفقا على أهمية مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكان ترامب قد أعلن مؤخراً أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.



م.ح.

بنا 0616 جمت 12/05/2018


عدد القراءات : 59         اخر تحديث : 2018/05/12 - 35 : 09 AM
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