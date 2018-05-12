ادراج اسم رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته في قوائم الممنوعين من السفر كوالالمبور في 12 مايو/ بنا / أعلنت سلطات الهجرة في ماليزيا اليوم عن ادراج اسم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته ضمن قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء "برناما" عن مدير عام الهجرة تأكيده هذه المعلومات المنشورة على صفحة الفيسبوك الرسمية لإدارة الهجرة.

وجاء البيان في هذه الصفحة "ان إدارة الهجرة الماليزية تؤكد ادراج اسم محمد نجيب عبدالرزاق وعقيلته روسمة منصور في القائمة السوداء ومنعهما من مغادرة البلاد".







و.ش



بنا 0543 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/12 - 33 : 09 AM