أكثر من 24 مليون ناخب عراقي يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية بغداد في 12 مايو/ بنا / يتوجه نحو 24,5 مليون ناخب عراقي اليوم الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8959 أبوابها اليوم عند الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة السادسة مساء.



ويخوض أكثر من سبعة آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا.

وتتم عملية التصويت بحسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة، لنيل 329 مقعدا برلمانيا.



واستنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ الحدودية والمجال الجوي اليوم لتعزيز الاوضاع الامنية في مراكز الاقتراع.







و.ش



بنا 0510 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/12 - 28 : 09 AM