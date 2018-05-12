مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/12 - 14 : 09 AM
المنامة في 12 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك يحضر مهرجان رويال وندسور للفروسية بالمملكة المتحدة.
/نائب جلالة الملك يهنئ الشيخ ناصر بمناسبة تحقيقه المركز الاول في سباق رويال ويندسور للقدرة.
/الرئيس الإندونيسي يستقبل الشيخ خالد بن حمد ويتسلم رسالة من جلالة الملك المفدى.
/بمناسبة إعلان جائزة المسرح للأندية.. الشيخ خالد بن حمد: المهرجان يؤكد دور الشباب البحريني في الحركة الفنية والمسرحية.
/الشيخ خالد بن خليفة: مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مصدر إلهام لبقية الأمم والشعوب.
/قانون جديد يغلظ العقوبات ضد التستر على المتهمين والمحكومين بجرائم الإرهاب.
/قانون جديد يبحثه مجلس النواب أولويـة إرسـاء المناقصـات على الشـركـات التي تمارس أعمال الخير في حالة التساوي.
/الانتهاء من مرحلة التقاطع المدار بإشـارات ضـوئـيــة أســفل جـــسر النــويـدرات.
/البيت الأبيض: الوقت حان للضغط على إيران لتغيير سلوكها الطائش الخطير.
/ليبرمان يدعو الأسد إلى «طرد الإيرانيين» من سوريا.
/زيادة أسعار تذاكر المترو في مصر بنسبة تصل إلى 350 في المائة.
/ترامب سيتحدث عبر الفيديو خلال تدشين السفارة في القدس.
/بعد زيارة نتنياهو.. روسيا تتراجع عن إمداد سوريا بصواريخ أس-ي300.
/العفو قريبا عن المعارض الماليزي أنور إبراهيم تمهيدًا لعودته إلى الحياة السياسية.
و.ش
بنا 0453 جمت 12/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/12 - 24 : 09 AM