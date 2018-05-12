مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 12 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك يحضر مهرجان رويال وندسور للفروسية بالمملكة المتحدة.

/نائب جلالة الملك يهنئ الشيخ ناصر بمناسبة تحقيقه المركز الاول في سباق رويال ويندسور للقدرة.

/الرئيس الإندونيسي يستقبل الشيخ خالد بن حمد ويتسلم رسالة من جلالة الملك المفدى.

/بمناسبة إعلان جائزة المسرح للأندية.. الشيخ خالد بن حمد: المهرجان يؤكد دور الشباب البحريني في الحركة الفنية والمسرحية.

/الشيخ خالد بن خليفة: مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مصدر إلهام لبقية الأمم والشعوب.

/قانون جديد يغلظ العقوبات ضد التستر على المتهمين والمحكومين بجرائم الإرهاب.

/قانون جديد يبحثه مجلس النواب أولويـة إرسـاء المناقصـات على الشـركـات التي تمارس أعمال الخير في حالة التساوي.

/الانتهاء من مرحلة التقاطع المدار بإشـارات ضـوئـيــة أســفل جـــسر النــويـدرات.

/البيت الأبيض: الوقت حان للضغط على إيران لتغيير سلوكها الطائش الخطير.

/ليبرمان يدعو الأسد إلى «طرد الإيرانيين» من سوريا.

/زيادة أسعار تذاكر المترو في مصر بنسبة تصل إلى 350 في المائة.

/ترامب سيتحدث عبر الفيديو خلال تدشين السفارة في القدس.

/بعد زيارة نتنياهو.. روسيا تتراجع عن إمداد سوريا بصواريخ أس-ي300.

/العفو قريبا عن المعارض الماليزي أنور إبراهيم تمهيدًا لعودته إلى الحياة السياسية.









و.ش



بنا 0453 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/12 - 24 : 09 AM