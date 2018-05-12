سمو نائب جلالة الملك يهنئ سمو الشيخ ناصر بمناسبة تحقيقه المركز الاول في سباق رويال ويندسور للقدرة

المنامة في 11 مايو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة تحقيق سموه المركز الاول في سباق رويال ويندسور للقدرة.



وقد عبر سمو نائب جلالة الملك في البرقية عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة، معربا عن اعتزازه بما أبداه سمو الشيخ ناصر من عزيمة وإصرار في منافسات السباق وتحقيق هذا الانجاز الرياضي المرموق الذي يساهم في رفع علم البحرين عالياً في المحافل الرياضية المختلفة.



واشاد سمو نائب جلالة الملك بإنجاز سمو الشيخ ناصر التاريخي والذي يؤكد قدرة أبناء مملكة البحرين على تشريف وطنهم وتحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة، متمنيا سموه لسمو الشيخ ناصر كل التوفيق و السداد و المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية المقبلة.





م.ا.ب/س.ي



بنا 2101 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/12 - 35 : 12 AM