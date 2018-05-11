البيت الأبيض يدعو الدول المسؤولة للضغط على إيران لتغيير سلوكها واعمالها الطائشة واشنطن وفيينا في 11 مايو /بنا/ قال البيت الأبيض اليوم الجمعة في بيان اصدره اليوم الجمعة إن الأعمال الطائشة التي ترتكبها إيران تمثل تهديدا للأمن الإقليمي داعيا دولا أخرى للضغط على طهران لتغيير سلوكها.



وأضاف البيت الأبيض "حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير".



من ناحية اخرى اتفقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية على الشركات العاملة في إيران في الوقت الذي أكدت فيه مجددا دعمها للاتفاق النووي.



واعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن مسؤول عمليات التفتيش بالوكالة التابعة للأمم المتحدة الفنلندي تيرو فارخورانتا استقال فجأة، دون أن تذكر سببا.



وكان فارخورانتا يشغل منصب نائبا للمدير العام للوكالة ورئيسا لإدارة الضمانات التابعة لها والمسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي منذ أكتوبر 2013.



وذكرت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها أن رئيس فريق الإدارة المعني بالملف الإيراني سيكون قائما بأعمال فارخورانتا.





س.ي



بنا 1928 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/11 - 02 : 11 PM