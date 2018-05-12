نادي المحرق يهنئ جلالة الملك على فوز سمو الشيخ ناصر في سباق رويال ويندسور للقدرة المنامة في 11 مايو / بنا / رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي خالص التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى بمناسبة الإنجاز المتميز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوزه بالمركز الأول في سباق رويال ويندسور للقدرة الذي أقيم في المملكة المتحدة.



وأكد رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بأن هذا الإنجاز العالمي المتميز يعكس مدى الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة العريقة والتي تمثل جزءاً من تاريخنا وتقاليدنا العربية الأصيلة.



كما قدم خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة هذا الإنجاز العالمي المتميز الذي حققه في هذا السباق، والذي يأتي استمراراً للإنجازات التي حققها سموه والفريق الملكي في مجال سباقات القدرة للخيل، مؤكداً بأن سموه ساهم في نشر هذه الرياضة بفضل ما حققه من إنجازات رائدة وبطولية كانت مثار اهتمام الجميع.







م.ف.ق/س.ي



بنا 1824 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/11 - 01 : 11 PM