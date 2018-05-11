وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية الفلبين لدى وصوله البحرين المنامة في 11 مايو / بنا / استقبل السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في مطار البحرين الدولي مساء اليوم السيد آلان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة الذي وصل الى مملكة البحرين في زيارة رسمية.







ورحب وزير شؤون مجلس الوزراء بزيارة وزير خارجية الفلبين إلى المملكة، منوها بما تشهده العلاقات البحرينية ـ الفلبينية من تطور مستمر في ظل ما يجمع بين البلدين الصديقين من علاقات قوية ومتينة وحرص مشترك على تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات.



وعبر وزير خارجية الفلبين عن سعادته لزيارة مملكة البحرين، مشيدا بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



حضر اللقاء سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة السيد ألفونسو فرديناند سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1752 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/11 - 00 : 09 PM