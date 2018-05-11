جلالة الملك يلتقي جلالة ملكة المملكة المتحدة ونائب رئيس الامارات في مهرجان رويال ويندسور للفروسية لندن في 11 مايو/ بنا / التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمضمار سباق القدرة في حديقة قلعة ويندسور الكبرى بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة حضور جلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة مهرجان رويال ويندسور للفروسية.







كما التقى جلالته صاحب السمو الملكي اندرو دوق اوف يورك و السير اَلان دنكان عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكتين في وزارة الخارجية البريطانية والشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.



وأعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملكة إليزابيث الثانية على دعوتها الكريمة لجلالته لحضور منافسات هذا المهرجان السنوي العريق.



وتبادل جلالة الملك المفدى مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية الأحاديث حول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون والتنسيق بينهما من تقدم متواصل في كافة المجالات.



وتطرق الحديث بين جلالة العاهل المفدى و جلالة الملكة اليزابيث الثانية وصاحب السمو نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.



كما تبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية الحديث حول مهرجانات سباقات الخيول في مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز ونشر هذه الرياضة الأصيلة في الأوساط المحلية والعالمية.



وشهد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، جانباً من سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كيلومترا بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي إلى جانب عدد من الفرسان من الدول الخليجية والأوروبية.



واحرز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي المركز الاول في سباق رويال ويندسور للفروسية حيث تلقى سموه التهاني من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذا الانجاز الرياضي الذي يضاف الى الانجازات التي حققها سموه في سباقات القدرة في مختلف السباقات المحلية والدولية.



بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.



هذا وتفضل حضرة صاحب الجلالة بالتصريح التالي:



نحن سعيدون جدا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتشجيعه لجميع الفرسان ووجود سموه في هذا السباق كان حافزا لجميع الفرسان،وهذا السباق هو تعارف بين الفرسان لاكتساب مزيد من الخبرات والفائدة للفرسان المشاركين، والحمد لله اننا نبارك للكل فالفريق هو فريق واحد.



وكان صاحب الجلالة حفظه الله قد وصل إلى مضمار سباق القدرة، حيث كان في استقبال جلالته، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي والمنظمين لهذا السباق.



وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إيجازاً حول مراحل ومسافة السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه.



وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود المتميزة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطوير هذه الرياضة العريقة التي تحظى بشعبية كبيرة، منوهاً بحرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على المشاركة في مختلف المنافسات والبطولات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية وبما يواصل تحقيقه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة عززت من مكانة هذه الرياضة في مملكة البحرين وعكست الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وإصرارهم على رفع اسم المملكة وتعزيز مكانتها في مختلف المحافل الدولية.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1734 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/11 - 36 : 08 PM