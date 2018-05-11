رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح مسجد ندى قيدار بمنطقة إسكان الرملي الجديد المنامة في 11 مايو / بنا / افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد ندى قيدار الكائن بمنطقة إسكان الرملي الجديد ضمن سلسلة مشاريع بناء المساجد في مختلف مناطق مملكة البحرين .



أعرب الهاجري في كلمته عن حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ، و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وإهتمامهم الكبير بمشاريع دور العبادة في مملكة البحرين والعناية بها ، وفتح المجال للمتبرعين للمشاركة في هذا الأجر العظيم .



وقال : إن بناء المساجد والقيام عليها ومتابعتها وصيانتها تدخل في باب إعمار المساجد مصداقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم (من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة) علاوة على أن ذلك من الصدقة الجارية ومن الأعمال الفاضلة ومن أفضل القربات وأجّل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا ، وفي فضل الإنفاق على المساجد وتعميرها والمساهمة في استمرارها وبنائها جاء عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة"ِ.



ويتميز هذ المشروع في التنوع من مواصفاته الفنية حيث أشرف عليه طاقم من المهندسين البحرينيين في قسم الخدمات الهندسية والصيانة لدى إدارة الاوقاف السنية ، وصُمّم على الطراز البحريني القديم وروعيَ في التصميم المنارة البحرينية الأصيلة التي يتجاوز إرتفاعها (35 متراً) ، والقبة الصغيرة التي تتوسط المسجد ومدخل قاعة المناسبات ، بالإضافة إلى وجود قاعة كبيرة للصلاة في الدور الأرضي وقاعة أخرى في الدور الأول تتسع لعدد 310 مصل ، ومصلى للنساء يتسع لعدد 100 مصلية ، ومن أهم مرافق هذا المشروع قاعة المناسبات التي تتسع ل 200 زائر مجهزة بكامل الخدمات والمرافق وكذلك ويحتوي شققا سكنية لإمام ومؤذن المسجد .



وتم استخدام أحدث تقنيات العزل الحراري في المسجد ، حيث تم إستخدام مادة البرلايت في الجدران والأسقف , وتم وضع الزجاج العازل للحرارة ومعالجة مياه الوضوء والمكيفات وإعادة استخدامها للزراعة .



وتقدر مساحة المسجد الإجمالية لهذا المشروع (1215 مترا مربعا) وتشمل الدورين الأول والثاني وتقدر السعة الإستيعابية بحوالي 780 مصل وبلغت الكلفة المالية لبناء المسجد 435 الف دينار.



وتقدم سعادة الدكتور راشد الهاجري بجزيل الشكر والامتنان للسيدة ندى قيدار على تبرعها السخي لبناء المسجد سائلاً المولى عز وجل ان يجعل عملها في ميزان حسناتها يوم القيامة .



وحضر الافتتاح سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء السيد محمد بن ابراهيم المطوع وعضو المجلس البلدي للمحافظة الشمالية السيد حمد بن عبدالله الدوسري ومدير إدارة الأوقاف السنية السيد يوسف بن أحمد نور وجمع من اهالي المنطقة .





م.ف.ق/س.ي



بنا 1347 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/11 - 05 : 05 PM