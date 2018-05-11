مقتل 38 حوثيا بينهم قيادي وتواصل سلسلة انتصارات المقاومة اليمنية في معظم الجبهات عدن في 11 مايو / بنا / لقي 38 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بينهم القيادي طه محمد عبد الرحمن الشهاري وعدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات المقاومة التهامية في جبهة حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة وسط هزائم وانهيارات كبيرة في صفوفهم بجبهات القتال كافة في الساحل الغربي لليمن.







كما تلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات موجعة في مواجهات مع قوات المقاومة التهامية في منطقة القطابا الواقعة بين التحيتا والخوخة وسط انهيار في صفوفها ليشكل ذلك ضربة موجعة للميليشيات في الساحل الغربي لليمن.



وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية قصف تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مواقع تمركزها في ظل استمرار تمشيط جيوب وأوكار الحوثيين.



وتمكنت المقاومة اليمنية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب و دحر ميليشيا الحوثي التي كانت تحتل المنطقة .



وجاء تحرير كهبوب ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها المقاومة اليمنية وبإسناد فاعل من القوات المسلحة الاماراتية وقوات التحالف العربي في اكثر من جبهة وسط انهيار ميليشيا الحوثي التابعة لإيران وبالتزامن مع الضربات الجوية الناجحة التي وجهها مؤخرا صقور القوات الجوية للتحالف العربي واستهدفت كبار المسؤولين والقيادات الحوثية.



كما شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية وألوية العمالقة و المقاومة التهامية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية هجوما واسعا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية في الطريق المؤدي إلى مديرتي الجراحي و زبيد لاستعادة السيطرة عليهما وطرد الميليشيات الحوثية التي لحقت بها هزائم متلاحقة وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .



كما تمكنت قوات المقاومة من اختراق الخطوط الأمامية لميليشيات الحوثي في عملية عسكرية نوعية ومباغته أجبرتها على التراجع تحت وابل من النيران وغطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزاتهم و آلياتهم العسكرية.



و تواصل قوات المقاومة الوطنية و ألوية العمالقة و المقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضمن عمليات عسكرية واسعة أنهكت القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي و كبدتها خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.



وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها وهروب جماعي لعناصرها من جبهات القتال بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم .



و أضافت أن قوات المقاومة نجحت من تحقيق تقدم كبير وانتزاع مناطق استراتيجية من مليشيات الحوثي الإيرانية بوتيرة متسارعة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.







س.ي



بنا 1339 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/11 - 46 : 04 PM