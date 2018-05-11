وزير الكهرباء والماء يبحث مع النائب الحمادي التعاون المشترك المنامة في 11 مايو/بنا/ استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه النائب إبراهيم جمعة الحمادي عضو مجلس النواب يرافقه أحد المواطنين من دائرته الانتخابية، وفي بداية اللقاء رحب الوزير ميرزا بالحضور وأشاد بجهود النائب الحمادي في توطيد التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة المواطنين، واستعرض معه مجالات التعاون بين هيئة الكهرباء والماء ومجلس النواب، وجرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المطروحة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.





من جهته أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الحمادي والمواطن عن تقديرهما الكبير للجهود التي يبذلها جميع المسئولين والعاملين في قطاع الكهرباء والماء وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا الذي لا يألوا جهداً في تقديم كل التعاون مع السلطة التشريعية.



خ.أ



بنا 1238 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/11 - 08 : 04 PM