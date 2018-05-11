يتضمن مواعيد وأرقام التواصل..محافظة العاصمة تصدر كتيب إمساكية ومجالس رمضان 1439هـ/2018م المنامة في 11 مايو/بنا/ أعلن مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة السيد صلاح عبدالله بوزيد الدوسري عن إصدار المحافظة كتيب امساكية ومجالس رمضان 1439هـ/2018م الخاص بالشهر الفضيل، والذي يتضمن مواقيت الصلاة والمجالس الرمضانية وأرقام التواصل مع أصحابها، وذلك وفقاً للعادة السنوية التي تسير عليها المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ضمن فعالياتها وإصداراتها الرمضانية ضمن برنامج أمة محمد (ص).







وقال بوزيد في تصريح بهذه المناسبة إن "إصدار كتيب امساكية ومجالس رمضان يأتي من منطلق قيام المحافظة بالدور المناط بها في السعي إلى تعزيز التواصل والترابط بين رجالات ووجهاء وأعيان محافظة العاصمة، للحفاظ على عادات المجالس البحرينية وذلك لما للموروث الاجتماعي من ايجابيات على نسيج المجتمع"، مؤكدا " إن اصدار محافظة العاصمة لهذا الإصدار يأتي أهمية قصوى للنشرات والإصدارات بصفتها من أهم عوامل تعريف الجمهور بالمحافظة وإبرازها للعيان، إذ تسعى من خلالها بتعرف الأهالي والمهتمين بكافة المعلومات والبيانات وأنشطة المحافظة في مختلف الجوانب التي تضطلع بها المحافظة".





ونوه بأن مجلس معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة يأتي في مساء كل يوم خميس طيلة أيام الشهر الفضيل بمبنى المحافظة بالقضيبية.







خ.أ



بنا 1231 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/11 - 03 : 04 PM