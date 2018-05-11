الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تستقبل الباحث جاسم حاجي المنامة في 11 مايو/بنا/ استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، الباحث في شئون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنولوجية الدكتور جاسم حاجي الذي أهداها نسخة من كتابه (دروس في الثقافة المؤسسية حول التعامل مع الثقافات المحلية في الشركات).







وأشادت الرئيس التنفيذي بإسهامات الدكتور حاجي إلى جانب زملائه من الكتاب والباحثين البحرينيين، لما لهذه الجهود من أهمية في تعزيز مكانة المملكة على المستويات كافة، معتبرة أن هذا الإصدارات تعد إضافة للمحتوى الثقافي ليستفيد منها المعنيون والمهتمون في هذا الجانب.



كما أثنت الرئيس التنفيذي على الجهد المبذول في إعداد الكتاب، والمادة العلمية المتخصصة التي احتواها، متمنية للدكتور حاجي دوام التوفيق والسداد في كتاباته وإصداراته القادمة.



من جهته أعرب الكاتب عن شكره وتقديره لهذا الاستقبال، مثنيًا على الدور المهني الذي تقوم به الهيئة في رفع مستوى أداء منظومة التعليم في المملكة، وتعزيز كفاءة المؤهلات الوطنية، وجودة المؤسسات التعليمية والتدريبية.



خ.أ



بنا 1132 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/11 - 01 : 04 PM