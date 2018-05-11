كينيا تطلق أول قمر صناعي منتج محليا إلى الفضاء



نيروبي 11 مايو/بنا/ تطلق كينيا أول قمر صناعي تم إنتاجه محليا إلى الفضاء اليوم الجمعة، ويبلغ ارتفاعه عشرة سنتيمترات فقط وقادر على توفير مراقبة محدودة للأرض وبث صوتي.



وقالت جامعة نيروبي التي تولي فريق تابع لها تطوير القمر الصناعي، في بيان إن "رحلة القمر الصناعي متناهي الصغر (1 كيه.يو.إن.إس.بي.إف) ستكون أول رحلة تسجلها كينيا لقمر صناعي من انتاجها إلى الفضاء الخارجي.





وقال بيتر مبيتي، نائب مستشار الجامعة إن الفريق يأمل في "صنع تاريخ"، وأن القمر الصناعي سيتم اطلاقه من قبل وكالة الفضاء اليابانية في طوكيو اليوم الجمعة.



وجاء في البيان أنه إذا نجحت عملية الاطلاق، يعتزم العلماء في الجامعة تطوير أقمار صناعية أكبر عالية الدقة "بقيمة علمية وتكنولوجية كبيرة".



خ.أ



بنا 1125 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/11 - 14 : 03 PM