استقبل الوكلاء المساعدين الجدد..وزير الأشغال: الكفاءات البشرية المحرك الأساسي لتطوير العمل المنامة في 11 مايو/بنا/ استقبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بمكتبه في الأشغال الوكلاء المساعدين الجدد الذين تم تعيينهم في (شئون البلديات) وهم كل من: الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل ناصر محمد المبارك، و الوكيل المساعد للموارد والمعلومات محمد سعد محمد هلال السهلي، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح.

وخلال اللقاء تقدم الوزير خلف للوكلاء المساعدين الجدد بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى مرسوم رقم (28) لسنة 2018 بتعيينهم وكلاء مساعدين في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى الثقة التي أولاهم إياها جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء الموقر لتوليهم تلك المناصب بشئون البلديات.



كما أكد الوزير خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بالعنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتطوير العمل والارتقاء به في مختلف المجالات.

وأثنى خلف على الخبرة الطويلة التي يتمتع بها الوكلاء المساعدين كل في تخصصه، وأكد بأن هذه الخبرات المتراكمة سوف تؤدي بالنفع للقيام بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الوكلاء المساعدين في الوزارة.



ومن جانبهم، أعرب الوكلاء المساعدين الجدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزير والمسئولين على الثقة التي منحت إياهم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي توجت بصدور المرسوم الملكي من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بتعيينهم وكلاء مساعدين، مؤكدين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لأداء مهماتهم وواجباتهم على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطنين وأنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للارتقاء بالخدمات المقدمة بالوزارة.

داعين المولى عز وجل أن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطنين وأن يكونا عند حسن الظن في أداء المسؤولية المناطة بهم.

















خ.أ



بنا 0912 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/11 - 20 : 12 PM