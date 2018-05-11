دعوة الدول الأعضاء في الألكسو للمشاركة في احتفالية مملكة البحرين بمئوية التعليم النظامي تونس في 11 مايو/ بنا/ اختتم المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دورته الرابعة والعشرين أعماله، والذي ترأس وفد مملكة البحرين فيه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حيث اتخذ عدداً من التوصيات، تتمثل في دعوة الدول الأعضاء للمشاركة في احتفالية مملكة البحرين بالعيد المئوي للتعليم النظامي فيها، بالإضافة إلى توجيه التهنئة لمملكة البحرين، وتقديم الشكر على الدعوة الموجهة لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء لحضور فعاليات الاحتفالية.

كما تم تحديد الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال عامي 2019 و2020، ومن بينها عدد من الأنشطة وورش العمل التي ستنظمها الالكسو في مملكة البحرين بمناسبة احتفالاتها بمئوية التعليم.



واتخذ المؤتمر كذلك عدداً من القرارات الخاصة باللجان، والتي تهدف إلى تطوير أعمال المنظمة خلال الفترة القادمة، ومن بينها مواصلة الجهود في مجال رقمنة الإنتاج الفكري للمنظمة، ونشره عبر وسائط الاتصال الإلكترونية والتقليدية، وتنسيق الجهود مع المجالس والمجامع والمؤسسات المعنية باللغة العربية لإرساء إطار مرجعي عربي لتعليم اللغة العربية وتعلمها، ليكون أساساً لتصميم مناهج اللغة العربية ووضع اختبارات الجدارة اللغوية.





ح ب/خ.أ



بنا 0757 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/11 - 01 : 11 AM