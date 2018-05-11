الناخبون في الكويت يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي الكويت في 11 مايو/بنا/ يتوجه الناخبون والناخبات الكويتيون يوم غد السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي ال12 وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن انتخابات أعضاء المجلس البلدي ستجرى وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وسيعتبر حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها، ويتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 519636 ألف ناخب عدد الذكور منهم 248590 ألف ناخب فيما يبلغ عدد الإناث 271577 ألف ناخبة.



ونشرت جريدة الكويت في أبريل الماضي المرسوم رقم 114 لسنة 2018 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 المعدل

بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.



وأضاف المرسوم رقم 94 لسنة 2018 مناطق جديدة إلى جداول الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغت 19 منطقة توزعت على الدوائر الانتخابية من السادسة حتى العاشرة في

حين خلت الدوائر الخمس الأولى من أية إضافات.





خ.أ



بنا 0727 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/11 - 40 : 10 AM