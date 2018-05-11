بركان في جاوة يثور والسلطات الإندونيسية تجلي السكان وتغلق إحدى المطارات جاكرتا 11 مايو/بنا/ أمرت السلطات الإندونيسية الأشخاص الذين يعيشون قرب بركان في جاوة أن يتركوا منازلهم اليوم الجمعة وأغلقت مدينة كبرى مطارها بعد أن بدأت قمة البركان على ارتفاع 5500 متر تنفث بخارا ورمادا بركانيا.

وقال سوتوبو بورو نجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث إن "الوكالة طلبت من السكان الذين يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات من البركان الانتقال إلى ملاجئ"، مشيرا إلى أن 120 شخصا كانوا يتسلقون الجبل انتقلوا إلى مكان آمن.



وذكرت وكالة الطيران الحكومية إير ناف في بيان إن المطار في مدينة يوجياكارتا أقرب مدينة كبيرة للبركان أغلق بسبب خطر الرماد البركاني.



وبركان (جبل ميرابي) في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان هو واحد من أنشط البراكين في البلاد وتسببت سلسلة من الثورات في 2010 في مقتل أكثر من 350 شخصا.





خ.أ



بنا 0723 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/11 - 43 : 10 AM