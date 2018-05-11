ملك ماليزيا يعتزم العفو عن زعيم المعارضة المسجون أنور إبراهيم كوالالمبور 11 مايو/بنا/ ذكر رئيس وزراء ماليزيا الجديد مهاتير محمد اليوم الجمعة أن ملك البلاد وافق على إصدار عفو كامل عن السياسي السابق المسجون أنور إبراهيم، مما يمهد الطريق أمام عودته للساحة السياسية.

وقال مهاتير أمام مؤتمر صحفي في كوالالمبور اليوم الجمعة إن "الملك أجونج أشار إلى أنه يرغب في منح عفو كامل، وسيتم إطلاق سراح أنور بمجرد العفو عنه"، حسب وكالة الانباء الألمانية.



وكان مهاتير قد أدى اليمين الدستورية، رئيسا للوزراء الليلة الماضية، بعد أن حقق رئيس الوزراء الاسبق 92/ عاما/ وائتلاف المعارضة، الذي ينتمي إليه، فوزا مفاجئا.



وتعهد مهاتير بالاستقالة من منصبه في الوقت المناسب وتمهيد الطريق أمام أنور ليصبح رئيسا للوزراء.



وكان مهاتير الذي كان يحكم ماليزيا سابقا رئيسا للوزراء في الفترة من عام 1981 حتى عام 2003، قد وحد صفوفه مع أنور، الذي كان نائب رئيس وزرائه السابق، في الانتخابات الاخيرة.







خ.أ



بنا 0716 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/11 - 46 : 10 AM