تسلم من سموه رسالة خطية من جلالة الملك تتضمن دعوته لزيارة البحرين .. الرئيس الأندونيسي يستقبل خالد بن حمد جاكرتا في 11 مايو/ بنا / استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، وذلك على هامش زيارة سموه لجمهورية اندونيسيا، لحضور منافسات النسخة الثانية عشرة لبطولة القتال الشجاع (بريف)، والتي تحتضنها العاصمة جاكرتا يوم الجمعة الموافق 11 مايو على قاعة بلاي ساربيني.

وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامته بدوام الصحة والسعادة والتقدم والازدهار لجمهورية اندونيسيا وشعبها الصديق.



وقد سلم سموه فخامة الرئيس الاندونيسي رسالة خطية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين والشعبين البحريني والاندونيسي الصديقين، إضافة لدعوة جلالته لفخامة الرئيس بزيارة مملكة البحرين، مؤكدا سموه في اللقاء السعي نحو بناء جسور من التواصل بما يحقق التقدم في العلاقة بين البلدين في المجال الرياضي.



وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة "سعداء بتواجدنا بجمهورية اندونيسيا الصديقة، هذا البلد الجميل والرائع بطبيعته وبشعبه البشوش. فجمهورية اندونيسيا الصديقة تربطها علاقات وطيدة مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، ونحن هنا اليوم ومن خلال بطولة القتال الشجاع التي أطلقناها من العاصمة البحرينية المنامة لتكون بطولة بحرينية بصبغة عالمية في رياضة فنون القتال المختلطة لفئة المحترفين، نتطلع فيها لتعزيز تلك العلاقات الثنائية على المستوى الرياضي".



وأضاف سموه: "ونوّد في هذا المقام أن نشكر فخامتكم على حسن الاستقبال، وعلى احتضان بلدكم الجميل لبطولة بريف. فاندونيسيا تمتاز باحتضانها للعديد من الفعاليات والمحافل الرياضية، لاسيما استضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي ستنطلق يوم الثامن عشر من أغسطس هذا العام، والذي يعكس جهودكم الكبيرة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضور وتواجد اندونيسيا كبلد حاضن للرياضة والرياضيين"، متمنيا سموه في الوقت ذاته دوام التوفيق والنجاح لجمهورية اندونيسيا.



وقد حمّل فخامة الرئيس الاندونيسي، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتمنيات فخامته للبحرين المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.



وقال الرئيس ويدودو "إن زيارتكم لجمهورية اندونيسيا مهمة، وتعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، ونتمنى لسموكم وللوفد المرافق لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني"، مشيدا فخامته في الوقت ذاته ببطولة بريف البحرينية الفكرة والمنشأ، وبما حققته من نجاحات في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.



حضر اللقاء سعادة السفير د. محمد غسان شيخو رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية اندونيسيا.



ح ب/خ.أ



بنا 0704 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/11 - 07 : 10 AM