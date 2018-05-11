السلطة الفلسطينية تعتزم مقاضاة جنرالات بجيش الاحتلال بالمحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) رام الله في 11 مايو/بنا/ يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعداد ملف قضائي ضد عدد من جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، إضافة إلى الانضمام الى 4-5 منظمات دولية هددت أميركا بالانسحاب منها في حال انضمام فلسطين إليها.

ووفق صحيفة (الحياة) اللندنية الصادرة اليوم الجمعة أن الرئيس عباس "يُعد لتوجيه ضربة ديبلوماسية موجعة لإسرائيل وأميركا، وذلك رداً على قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة".



وأوضح مسؤول في رام الله "هناك ملف قضائي أُعد ضد عدد من قادة الجيش الإسرائيلي ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأخرى ضد مسؤولين إسرائيليين أصدروا قرارات استيطان في الأراضي المحتلة، وسيُحال (الملف) على المحكمة الجنائية الدولية"، وأضاف "يجري إعداد ملف للانضمام الى 4-5 منظمات دولية تعارض أميركا انضمامنا اليها، وتهدد بالانسحاب منها في حال قبول عضوية فلسطين فيها".



كشف مسؤول فلسطيني آخر حسب الصحيفة "ان الجانب الفلسطيني كان تعهد للولايات المتحدة عدم تقديم ملفات قضائية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين وعدم الانضمام الى تلك المنظمات الدولية، ومواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، في مقابل مواصلة أميركا الدعم المالي للسلطة، ورعاية العملية السياسية من دون تغيير في قواعدها، وعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".



وتابع بالقول "خرقت أميركا وإسرائيل كل هذه التفاهمات عندما اعترفت الأولى بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قرار نقل سفارتها اليها، ووقف الدعم المالي للسلطة، وصدور قرار بإغلاق مكتب المنظمة، والآن نحن في حل منها كافة، وسنرد عليها بطريقة ديبلوماسية وقانونية".









خ.أ



بنا 0531 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/11 - 25 : 09 AM