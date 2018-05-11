الشطر الهندي من إقليم كشمير يتعرض لزلزال بقوة 5.4 درجات

نيودلهي في 11 مايو/بنا/ تعرضت مناطق بالشطر الهندي من إقليم كشمير لزلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية.

وأوضح مركز رصد الزلازل الهندي في بيان أن "مركز الزلزال كان في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، على عمق حوالي 170 كيلومترًا، مضيفًا أن الزلزال وقع على خط عرض 36.5 درجة شمالاً وخط طول 71.0 درجة شرقا".



ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



خ.أ



بنا 0509 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/11 - 24 : 09 AM