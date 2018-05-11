مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 11 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ نائب جلالة الملك: مـؤتـمـر "بـوابـة الـخـلـيـج" وفـر مـدخـلا مـبـاشـرا لـلـسـوق الـخـلـيـجـي



/ وزير الداخلية يشهد تخريج دورة الصاعقة ويؤكد أهمية التعامل مع المستجدات بجاهزية عالية



/ وزير التربية والتعليم يوجه دعوةً لوزراء التربية والتعليم للمشاركة في الاحتفال بمئوية التعليم النظامي في مملكة البحرين



/ وزير المواصلات لــ(بنــا) : الانتهاء من دراسة شبكة القطارات والبدء بالتنفيذ 2020



/ في ختام زيارته الميدانية للمملكة.. وفد الأمم المتحدة: البحرين لديها ممارسات ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



/ دوق يورك: علينا أن نتعلم من النموذج البحريني للتعايش والسلام



/ نائب رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين حريصة على رعاية بيوت الله وعمارتها ودعمها بكل سخاء



/ إعلان مشروعات بحرينية كبرى في ختام مؤتمر الاستثمار



/ افتتاح معرض البحرين السنوي للتدريب والتعليم



/ المحرق البحريني يكتسح العربي القطري في خليجية السلة



/ نائب رئيس البرلمان العربي يؤكد: إيران تسعى للهيمنة على الدول العربية وتدميرها



/ الإمارات وأمريكا تضعان 9 شخصيات وكيانات إيرانية على قائمة الإرهاب



/ ترامب يعلن أن قمته مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد في 12 يونيو في سنغافورة



/ تنصيب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا













م.ح.



بنا 0439 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/11 - 23 : 09 AM