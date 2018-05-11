مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/05/11 - 23 : 09 AM
المنامة في 11 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ نائب جلالة الملك: مـؤتـمـر "بـوابـة الـخـلـيـج" وفـر مـدخـلا مـبـاشـرا لـلـسـوق الـخـلـيـجـي
/ وزير الداخلية يشهد تخريج دورة الصاعقة ويؤكد أهمية التعامل مع المستجدات بجاهزية عالية
/ وزير التربية والتعليم يوجه دعوةً لوزراء التربية والتعليم للمشاركة في الاحتفال بمئوية التعليم النظامي في مملكة البحرين
/ وزير المواصلات لــ(بنــا) : الانتهاء من دراسة شبكة القطارات والبدء بالتنفيذ 2020
/ في ختام زيارته الميدانية للمملكة.. وفد الأمم المتحدة: البحرين لديها ممارسات ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
/ دوق يورك: علينا أن نتعلم من النموذج البحريني للتعايش والسلام
/ نائب رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين حريصة على رعاية بيوت الله وعمارتها ودعمها بكل سخاء
/ إعلان مشروعات بحرينية كبرى في ختام مؤتمر الاستثمار
/ افتتاح معرض البحرين السنوي للتدريب والتعليم
/ المحرق البحريني يكتسح العربي القطري في خليجية السلة
/ نائب رئيس البرلمان العربي يؤكد: إيران تسعى للهيمنة على الدول العربية وتدميرها
/ الإمارات وأمريكا تضعان 9 شخصيات وكيانات إيرانية على قائمة الإرهاب
/ ترامب يعلن أن قمته مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد في 12 يونيو في سنغافورة
/ تنصيب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا
م.ح.
بنا 0439 جمت 11/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/11 - 23 : 09 AM