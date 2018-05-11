Friday   11 May 2018  
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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/05/11 - 23 : 09 AM
المنامة في 11 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ نائب جلالة الملك: مـؤتـمـر "بـوابـة الـخـلـيـج" وفـر مـدخـلا مـبـاشـرا لـلـسـوق الـخـلـيـجـي

/ وزير الداخلية يشهد تخريج دورة الصاعقة ويؤكد أهمية التعامل مع المستجدات بجاهزية عالية

/ وزير التربية والتعليم يوجه دعوةً لوزراء التربية والتعليم للمشاركة في الاحتفال بمئوية التعليم النظامي في مملكة البحرين

/ وزير المواصلات لــ(بنــا) : الانتهاء من دراسة شبكة القطارات والبدء بالتنفيذ 2020

/ في ختام زيارته الميدانية للمملكة.. وفد الأمم المتحدة: البحرين لديها ممارسات ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

/ دوق يورك: علينا أن نتعلم من النموذج البحريني للتعايش والسلام

/ نائب رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين حريصة على رعاية بيوت الله وعمارتها ودعمها بكل سخاء

/ إعلان مشروعات بحرينية كبرى في ختام مؤتمر الاستثمار

/ افتتاح معرض البحرين السنوي للتدريب والتعليم

/ المحرق البحريني يكتسح العربي القطري في خليجية السلة

/ نائب رئيس البرلمان العربي يؤكد: إيران تسعى للهيمنة على الدول العربية وتدميرها

/ الإمارات وأمريكا تضعان 9 شخصيات وكيانات إيرانية على قائمة الإرهاب

/ ترامب يعلن أن قمته مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد في 12 يونيو في سنغافورة

/ تنصيب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا






م.ح.

بنا 0439 جمت 11/05/2018


عدد القراءات : 21         اخر تحديث : 2018/05/11 - 23 : 09 AM
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