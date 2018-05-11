الطقس في مملكة البحرين اليوم: حار خلال النهار يتحول الى غائم جزئياً المنامة في 11 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه حار خلال النهار يتحول الى غائم جزئيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق هذه الليلة.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد تتحول الى جنوبية شرقية من 12 الى 17 عقدة في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة في وقت متأخر من المساء.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام في وقت متأخر من المساء.



درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية .. والصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.





م.ح.



بنا 0434 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/11 - 23 : 09 AM