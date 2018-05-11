كوريا الجنوبية ترحب بتحديد موعد قمة ترامب مع زعيم كوريا الشمالية سيول في 11 مايو/ بنا / رحبت كوريا الجنوبية اليوم بتحديد موعد للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قوله: "نأمل أن تنجح هذه القمة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم بها".



وكان ترامب قد أعلن أمس إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة.







م.ح.



بنا 0427 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/11 - 51 : 09 AM