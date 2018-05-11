فيضانات عارمة تسبب دمارا واسعا في ولاية تسمانيا الأسترالية سيدني في 11 مايو / بنا / أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم أن الأحوال الجوية السيئة في ولاية تسمانيا تسببت في دمار مع اندلاع فيضانات مفاجئة في هوبارت عاصمة الولاية خلال الليل.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شرطة تسمانيا في بيان لها بهذا الخصوص أن: "منطقة هوبارت الكبرى تعرضت خلال الليل لظواهر طقس قاسية، وتم حث السائقين على تجنب السفر غير الضروري".



وضربت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منطقة هوبارت الكبرى منذ مساء الخميس، واستجابت طواقم الطوارئ لمئات المكالمات لطلب المساعدة.



وذكرت الشرطة إن الطرق الرئيسية بما في ذلك في هوبارت تتأثر بشكل كبير بمياه الفيضانات مما تسبب في إغلاق الطرق.



وتسببت الفيضانات في تحويل الطرق إلى أنهار سريعة التدفق حيث جرفت السيارات. وتعرضت معظم المدينة لانقطاع التيار الكهربائي، بينما قيل إن المياه وصلت إلى بعض المنازل والشركات.



وتحدثت تقارير أخري عن تساقط أشجار وتعرض منازل لأضرار. فيما أفادت الشرطة إنه لم ترد حتي الآن أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.



وتم إغلاق ما يصل إلى 19 مدرسة، وفقًا للسلطات التعليمية. كما تم إغلاق جامعة تسمانيا بسبب هذه الفيضانات.



وتوقع مكتب الارصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم.







م.ح.



بنا 0224 جمت 11/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/11 - 55 : 05 AM