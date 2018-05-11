وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الفلبيني والنيجري تعزيز العلاقات الثنائية الرياض في 11 مايو / بنا / استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم بمكتبه نظيره الفلبيني ألان كايتانو الذي يزور الرياض حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والفلبين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.





كما استقبل الجبير وزير خارجية النيجر إبراهيم ياكوبو، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.





م.ح.



بنا 2123 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/11 - 36 : 12 AM