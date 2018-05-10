الامارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين لقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب أبوظبي في 10 مايو/ بنا / أصدر مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة قرارا بإدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في الدولة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.









وذكرت وكالة انباء الامارات الليلة ان القرار ياتي ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.. وقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.



واوضحت انه تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.



وأشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.





س.ي



بنا 1922 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/10 - 25 : 10 PM