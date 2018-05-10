الجيش اليمني يحرر مركز مديرية موزع غرب تعز ويكشف عن مخزن للالغام في لحج

تعز في 10 مايو/بنا/ تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي اليوم الخميس من تحرير مركز مديرية موزع غربي محافظة تعز.



واكد مصدر عسكري إن قوات الجيش دخلت اليوم مركز مديرية موزع، الواقعة بين مديرتي المخا غرباً والوازعية شرقاً، كما تمكنت من تحرير "القلعة القديمة" و"محكمة موزع" و"مدرسة الكويت" الإعدادية الثانوية، وذلك بعد أن قطعت خطوط إمداد المليشيا الانقلابية وفرضت عليها حصاراً خانقاً خلال اليومين الماضيين.







وأشار الى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش باشرت عملها في انتزاع الألغام والعبوات التي خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل أن تلوذ بالفرار.



وكشفت الفرق الهندسية العسكرية في محافظة لحج عن مخزن الغام مضادة للدبابات ومتفجرات في وادي منطقة الشظيف بمديرية تبن تركتها مليشيا الحوثي الانقلابية بعد دحرها من المنطقة.



وأوضح مصدر في الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان أكثر من 210 ألغام مضادة للدبابات روسية الصنع ومتفجرات تم العثور عليها في منطقة بوادي الشظيف، وجرى تحريزها تمهيدا للتخلص منها.







س.ي



بنا 1913 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/10 - 17 : 10 PM