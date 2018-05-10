"الجرائم الالكترونية" تحذر من التعرض لسرقة المعلومات الخاصة ورقم الهاتف المثبت في "الواتساب" المنامة في 10 مايو / بنا / حذرت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية المواطنين والمقيمين من مغبة التعرض لسرقة المعلومات الخاصة ورقم الهاتف المثبت في برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" ، وذلك عن طريق التعاطي مع رسائل إلكترونية ترد عن طريق برنامج "الواتساب" المثبت على الهاتف النقال من قبل أفراد أو جهات مجهولة ، حيث يقومون بطلب معلومات وإرسال رسائل وهمية عن طريق أجهزة الهاتف النقال ، وفور إعطاء المخترق المعلومات الخاصة بصاحب الهاتف يقوم المخترق بالسيطرة الكلية على برامج الاتصال ويقوم باستخدامه لغاية طلب مبالغ نقدية أو الاحتيال على أشخاص آخرين عن طريق رقم هاتف الضحية .



ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية جميع المستخدمين بضرورة تجاهل هذه النوعية من الرسائل ، منوهة بضرورة الإبلاغ عنها فوراً عبر الخط الساخن للإدارة 992 .



م.ف.ق/س.ي



بنا 1852 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/10 - 00 : 10 PM