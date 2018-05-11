مسؤول اميركي يشدد على ضرورة مواصلة تفتيش المنشآت النووية في ايران واشنطن في 10 مايو /بنا/ اعلن مسؤول اميركي كبير اليوم الخميس ان البيت الابيض يشدد على ضرورة مواصلة اعمال تفتيش المنشآت النووية الايرانية، رغم اعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الايراني.



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وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس برس "ننتظر من ايران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الاضافي وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائما ام لم يبق" في اشارة الى البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الاسلحة النووية والى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



س.ي



بنا 1833 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/10 - 45 : 10 PM