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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الايراني
2018/05/10 - 02 : 09 PM
واشنطن في 10 مايو/بنا/ اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الايراني عملت على تحويل ملايين الدولارات من العملات الاجنبية الى ايران .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الاميركية، ان هذه العقوبات تستهدف 6 اشخاص و3 كيانات ايرانية متهمة بالعمل في اطار شبكة واسعة لتبادل العملات الاجنبية حولت ملايين الدولارات الى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.

س.ي

بنا 1759 جمت 10/05/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/05/10 - 02 : 09 PM
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