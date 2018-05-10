الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الايراني واشنطن في 10 مايو/بنا/ اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الايراني عملت على تحويل ملايين الدولارات من العملات الاجنبية الى ايران .



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الاميركية، ان هذه العقوبات تستهدف 6 اشخاص و3 كيانات ايرانية متهمة بالعمل في اطار شبكة واسعة لتبادل العملات الاجنبية حولت ملايين الدولارات الى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.



س.ي



بنا 1759 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/10 - 02 : 09 PM