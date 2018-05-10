خطة لتطبيق تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) لتسجيل المركبات المنامة في 10 مايو / بنا / أعلنت الإدارة العامة للمرور عن العمل على مشروع جديد لتطبيق تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) لتسجيل المركبات في مملكة البحرين .



وضمن توجه الحكومة لتوفير خدمات ذات جودة عالية توظف أحدث التقنيات عالمياً في تنظيم حركة تسجيل المركبات ، فإن الإدارة العامة تسعى للحصول على شريك فني لتصميم وتنفيذ هذا المشروع .



وتم الإعلان عن المشروع الجديد في إطار انعقاد مؤتمر بوابة الخليج تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة ما بين 8-10 مايو 2018 .



وقال المدير العام للمرور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إن نظام التسجيل الجديد سيسهم في تقليل كلفة الحفاظ على البيانات الأساسية للمركبات بشكل كبير مع الحصول على كفاءة أكبر في إدارة المعلومات مع مستوى أعلى من الشفافية لجميع المعنيين بعملية تسجيل المركبات .



ويشكل مشروع تطبيق تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) لتسجيل المركبات إضافة جديدة ضمن خطط مملكة البحرين لتوظيف التقنيات الحديثة في مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص في ذلك .



م.ف.ق/س.ي



بنا 1642 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/10 - 39 : 08 PM