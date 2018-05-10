القائد العام لقوة الدفاع يهنئ الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر لنيلها جائزة التميّز الإعلامي العربي‎ المنامة في 10 مايو / بنا / هنأ صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الكاتبة الصحفية والإعلامية سوسن علي الشاعر بمناسبة نيلها جائزة التميّز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون في الدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تهانيه واعتزازه بفوز الإعلامية سوسن الشاعر بهذا الإنجاز المرموق، مشيداً بجهودها الصحفية المخلصة وإسهاماتها التلفزيونية المتميزة ومن ضمنها برنامج (على مسؤوليتي)، ودورها الإعلامي الكبير من خلال أعمالها الإعلامية التي تؤكد على اللحمة الوطنية، وما قامت به خدمةً لهذا الوطن العزيز، داعياً معاليه الله عز وجل أن يوفقها دائماً في سبيل رفعة مملكتنا الغالية تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.





ع إ ح/س.ي



بنا 1640 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/10 - 43 : 07 PM