وزير الأشغال يشارك في منتدى (بوابة الخليج للاستثمار) ويستعرض عدداً من المشاريع المنامة في 10 مايو / بنا / شارك سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أعمال منتدى بوابة الخليج للاستثمار الذي اختتم اليوم الخميس في منطقة خليج البحرين بحضور نخبة من المهتمين بقطاع الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المملكة.



وخلال المنتدى طرح خلف عدة محاور ركز من خلالها على عدد من المشاريع تمثلت في شارع البحرين الشمالي الواقع شمالي البحرين والذي ستكون له اسهامات مشهودة في مجال امتصاص الحركة والكثافة المرورية وتسهيل التنقل إلى العديد من المناطق بالمملكة، ومشروع المعبر المؤدي من سترة على منطقة جرداب، ومشروع إنشاء معمل مدينة خليفة لمعالجة النفايات (جنوبي المملكة).



وشدد وزير الأشغال وشؤون البلديات على أن عجلة البناء في مملكة البحرين تتواصل من خلال مشاريع تنموية تسهم في النهوض بالبنية التحتية، وتعزز مقومات المدنية والعمران، ووفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 حيث قطعت شؤون الأشغال في الوزارة أشواطاً في مجالات إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي ومشاريع البناء الاستراتيجية.



وقال إن الوزارة ستستمر في نهجها لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية وإنشاء عدد من التقاطعات العلوية والأنفاق وفق محور الرؤية الاقتصادية الذي يتماشى مع أهداف وتطلعات وزارة الأشغال المتمثلة في مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كمرتكزات للتنمية، أخذاً في الاعتبار أن المواطن يعتبر محور عمل الحكومة في الرؤية الاقتصادية، مما يدفع بالوزارة إلى السعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بكافة المدن والقرى والمناطق القديمة، وفي مجال انتقال المواطن من القرية الى السكن في الامتدادات العمرانية الحديثة للقرى والمناطق.





ع إ ح/س.ي



بنا 1635 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/10 - 41 : 07 PM