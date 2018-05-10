(شؤون الضباط) تنظم دورتين حول "التواصل الفعال" و "إدارة الموارد البشرية قانونيا" المنامة في 10 مايو / بنا / نظمت إدارة شئون الضباط في وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، دورتين تدريبيتين شارك فيهما أكثر من 47 ضابطا وباحثا قانونيا من مختلف إدارات الوزارة .



وتضمنت الدورة الأولى ، والتي دارت حول "التواصل الفعال" تعريف المشاركين بأهمية التواصل الفعال وعناصره الأساسية وزيادة الإدراك لمعوقات التواصل الفعال وبيان بعض الحالات التي يمتنع الناس فيها من التواصل وتشجيع المشاركين لعدم المرور بتلك الحالات وغيرها من المحاور الهامة .



وتطرقت الدورة الثانية ، والتي كانت حول "إدارة الموارد البشرية من منظور قانوني" ، وحاضر فيها الدكتور أحمد درويش مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى إبراز أهمية الثقافة القانونية وانعكاس موجبات مبدأ سيادة القانون على المراكز القانونية للموظفين العموميين وتحديد ماهية الموارد البشرية ورصد مراحل تطور إداراتها والأمن والرضا الوظيفي والإلمام بالحقوق والمزايا الوظيفية وغيرها من الموضوعات .



وفي ختام الدورتين أعرب المقدم الدكتور حسن المالكي مدير إدارة شئون الضباط شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على الدعم اللا محدود الذي تتلقاه الإدارة منه مثمناً في الوقت ذاته توجيهات سعادة رئيس الأمن العام ، والمتابعة المستمرة لمعالي وكيل وزارة الداخلية ، حيث قام بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورات ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، ومؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بأداء منتسبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية .



م.ف.ق/س.ي



بنا 1550 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/10 - 42 : 07 PM