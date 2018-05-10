الشيخ خليفة بن راشد يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الفلبين المنامة في 10 مايو / بنا / استقبل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة اليوم الخميس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين الصديقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور امابيل أغليوس، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي في زيارة إلى المملكة.



ورحب الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بزيارة الدكتور امابيل أغليوس إلى المملكة، مشيدا بعمق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1543 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/10 - 46 : 06 PM