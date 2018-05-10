وكيل وزارة الخارجية الاماراتي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البحرين المعين لدى دولة الإمارات ابوظبي في 10 مايو / بنا / استقبل سعادة السفير أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين معين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بينهما تجاه مختلف القضايا، متمنيا لسعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة التوفيق والنجاح في مهام عمله كسفير لمملكة البحرين معين في أبوظبي.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة عن اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الدفع بالعلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق أرحب، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والتطور.



أ.أ/س.ي



بنا 1510 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/10 - 22 : 06 PM