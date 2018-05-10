مسؤولة في الأمم المتحدة : الاسكان وتمكين تجارب بحرينية ناجحة تدعم تقرير البحرين الطوعي المنامة في 10 مايو / بنا / أكد وفد ادارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الامم المتحدة ان حكومة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 وذلك لما لمسه الوفد خلال زيارته للبحرين على مدى خمسة ايام من تجاوب وتعاون من الجهات المسؤولة ولما اطلع عليه من تجارب وممارسات ناجحة نفذتها الحكومة على ارض الواقع وجعلت منها نموذجاً للعديد من دول العالم، حيث سيساهم في نجاح إعداد التقرير الوطني الطوعي الذي ستقدمه المملكة للأمم المتحدة في يوليو المقبل.



واعربت السيدة ساراس جاغنواث المسؤولة بإدارة التنمية المستدامة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة عن شكرها وتقديرها للحكومة على حسن ترحيبها وتعاونها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك العديد من المبادرات والممارسات الناجحة التي تمكنها من تحقيق هذه الأهداف.



جاء ذلك في ختام زيارة السيدة ساراس والوفد المرافق لها للمملكة وذلك ضمن وفد الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والذي التقى خلال زيارته بالعديد من المسؤولين وزار عددا من الجهات الحكومية والخاصة.



وقالت السيدة ساراس " خلال زيارتي لمملكة البحرين وبعد التحدث والنقاش مع مختلف الإدارات والهيئات الحكومية والبنوك، اتضح لنا أن البحرين بلد ملتزم بتنفيذ اجندة التنمية المستدامة ولديه العديد من المبادرات التي تؤخذ في عين الاعتبار وتعتبر نموذجاً ناجحاً يمكن الاحتذاء به.



وأعربت عن ثقتها بالجهود التي بذلت حكومة البحرين والتي بإمكانها أن تقدم كنماذج للعديد من دول العالم وكمبادرات ناجحة في مجالات عدة كالاسكان وتمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من التجارب التي اطلع عليها الوفد والتي تمتلك درجة عالية من الجودة.



وقالت ان البحرين بموقعها المتميز وبما تمتلكه من مقومات ونجاحات لديها من المؤشرات الممتازة التي ستدعم بها تقريرها الطوعي الذي سيقدم في يوليو القادم في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد سعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة؛ أن زيارة وفد التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة إلى مملكة البحرين؛ يأتي بهدف التنسيق والمشاورة حول إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي استهلتها يوم الأحد الماضي بلقاء سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات، مشيراً الى ان هذه الزيارة خرجت بكثير من النتائج المبدئية المهمة، حول أهم الترتيبات والاستعدادات المؤسسية اللازمة؛ التي تجمع الجهود كافة؛ المحلية، والأممية؛ للتنسيق فيما بينها؛ بغية إعداد هذا التقرير؛ حول ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، بالشكل المطلوب.



وأوضح الشرقاوي ان البحرين لديها قصص نجاح وخبرات كثيرة وانجازات على أرض الواقع في مجال التنمية المستدامة ساهمت في حل العديد من المشاكل التنموية من خلال برامجها، ودورنا الان الاستفادة من هذه القصص ونقلها للخارج كتجارب ناجحة، خاصة وان البحرين وافقت على اجندة التنمية المستدامة 2030 وقامت بتبنيها في برنامج عمل الحكومة 2015- 2018.



واكد الشرقاوي ان دور الامم المتحدة هو دعم الدول في كيفية نقل الخبرات لادخال أهداف التنمية المستدامة للفكر التنموي ونقل تجارب الدول التي قامت بإدخال هذه الاهداف في تنميتها، مشيراً الى ان اهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن اطار نشترك فيه كبشر وكحكومات وقطاع اهلي وخاص حتى نغير من مسار التنمية الى مسار تنمية مستدامة نمنح من خلالها فرص تنموية للاجيال الحالية والمستقبلية، والبحرين لديها مبادرات ومشاريع تخاطب اهداف التنمية المستدامة، لذلك البحرين ستقدم خبراتها وستستفيد من الخبرات التي تقدمها الدول الاخرى.



واشار الشرقاوي الى ان رؤية البحرين 2030 قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، و هذه الثلاثة مبادئ متضمنة اهداف التنمية المستدامة 2030 لذلك نؤكد ان البحرين لديها خبرات مستدامة لان رؤيتها جاءت قبل اعتماد اجندة التنمية المستدامة 2030 من قبل الامم المتحدة في 2015 ، وقال "لهذا نحن سعداء في الامم المتحدة لنأخذ ما تم انجازه على ارض الواقع من هذه الرؤية وايضا في امور اخرى نستقطب للبحرين خبرات تتعلق في مجالات عدة كالبئية والتنمية الاجتماعية وغيرها".



واوضح الشرقاوي ان البحرين ستقدم تقريرها الطوعي الوطني الاول في يوليو القادم خلال المنتدى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الامم المتحدة في نيويورك وسيكون تقريرا متوازنا يبرز الانجازات والتحديات والفرص الموجودة في البحرين للمستقبل، ونحن سعداء في التعاون مع البحرين من خلال الشراكة الاستراتيجية.



وأفاد الشرقاوي بأنه قام بمعية الوفد بالاجتماع مع عدة جهات، منهم ممثلون من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأعضاء من اللجنة الوطنية للمعلومات؛ للاطلاع على أهم المؤشرات والإحصاءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع هيئة تنظيم سوق العمل، ثم الفريق الفني المكلف بإعداد وكتابة التقرير؛ للاطلاع على التحضيرات عن قرب، والاستعدادات والإجراءات المتخذة في عملية الإعداد، وكيفية تقديم أوجه الدعم والمساندة من قِبل الوفد، ومكتب الأمم المتحدة، ووكالاتها التابعة في مملكة البحرين.





م.ف.ق/س.ي



بنا 1349 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/10 - 17 : 05 PM