جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعلن عن مشروع الخرائط ثلاثية الأبعاد المنامة في 10 مايو / بنا / أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن خطة لإصدار الجيل الجديد من الخرائط ثلاثية الأبعاد لمملكة البحرين، مما يتواكب مع الابتكارات المستقبلية في تكنولوجيا المركبات والقيادة.



وقد تم الإعلان عن المشروع الجديد في إطار انعقاد مؤتمر بوابة الخليج الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة ما بين 8-10 مايو.



وقال المدير العام لجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت إن هذه الخرائط عالية الجودة ستوفر تحديثاً مباشراً للصور ثلاثية الأبعاد لكل الطرق والبنى التحتية المحيطة، مما سيكون له دور هام في دعم نمو المشاريع المستقبلية في القطاعين العام والخاص المتعلقة بصيانة الطرق والأمن والسلامة والتخطيط الحضري والخدمات البريدية والنقل العام بالإضافة إلى استيعاب تطور التقنيات في المركبات ​ذات القيادة الذاتية.



ويأتي المشروع الجديد في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وفي دعم ريادة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنوع الاقتصادي.



وأضاف المدير العام لجهاز المساحة والتسجيل العقاري ان المرحلة القادمة من المشروع سوف تستهدف الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع.



م.ف.ق/خ.س



بنا 1331 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/10 - 48 : 04 PM