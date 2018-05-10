سمو نائب جلالة الملك يشيد بمستوى التفاعل في مؤتمر بوابة الخليج المنامة في 10 مايو/ بنا / لدى حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اليوم مؤتمر بوابة الخليج الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية تحت رعاية سموه في الفترة ما بين 8-10 مايو، أشاد سموه بمستوى التفاعل بين المشاركين البالغ عددهم 500 مستثمر وأصحاب أعمال ومسؤولين من خلال فعاليات المؤتمر الذي تحتضنه مملكة البحرين.



وقال سموه حفظه الله إن ما شكله المؤتمر من منصة حيوية جمعت مستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي يؤكد على أهمية أهداف هذه الفعالية الرامية إلى توفير مدخل مباشر إلى السوق الخليجي وخلق الفرص من خلال الإمكانيات التي توفرها الفرص الاستثمارية إقليمياً ودولياً.



ونوه سموه بما تم الإعلان عنه من جملة من المشاريع الحيوية ، وهو الأمر الذي يجسد استراتيجية مملكة البحرين لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو مع دعم الابتكار والتنافسية. يأتي هذا إلى جانب استعراض جملة من المشاريع الاستثمارية الواعدة في المنطقة بالإضافة إلى منظومة المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم للفعالية الذي جسّد مفهوم (فريق البحرين) الذي يعمل وفق رؤية موحدة لتعزيز المكتسبات وبناء الفرص النوعية للمواطنين.



هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد مأدبة غداء على شرف كبار المشاركين في المؤتمر في موقع الفعالية بفندق فورسيزنز خليج البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 1320 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/05/10 - 24 : 04 PM