‎بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة..مركز الاتصال الوطني يعقد دورة تدريبية حول أفضل ممارسات الاتصال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنامة في 10 مايو/ بنا / عقد مركز الاتصال الوطني دورة تدريبية بعنوان (دور الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة) قدّمها خبراء من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لفريق المركز الذي يعمل على إعداد خطّة الاتصال الخاصة بإعداد التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وكان سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني قبل انعقاد الدورة، استقبل المستشار الإقليمي ساراس جاغنواث رئيس وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن برنامج زيارة الوفد للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل في التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المقرر أن يُعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو القادم بنيويورك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوط العريضة لخطة اتصال مملكة البحرين المتعلقة بالتقرير الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطوات التي ستعقب تقديم التقرير خلال المراحل المختلفة حتى 2030، كما عرض خبراء إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، تجارب بعض الدول في هذا المجال بغرض الاطلاع عليها.



وبهذا الصدد شدّد الدكتور بهزاد على أهمية دور الإعلام بمختلف وسائله في دعم خطط أهداف التنمية المستدامة، من خلال نشر الوعي بين الأفراد وتعزيز المواطنة للارتقاء بالمجتمع ونموه في جميع القطاعات، مؤكّداً حرص المركز على التنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة للتعاون مع الوسائل الإعلامية لتثقيف المواطنين والمقيمين بمفاهيم الأهداف وأبعادها وإبقائهم على إطلاع مستمر بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في هذا المجال، تماشياً مع أهداف برنامج عمل الحكومة الذي وضع التقرير الطوعي في صدارة أولوياته، واستطاع بنجاح ادراج معظم أهدافه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030.



وقال سعادة الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بهزاد إنّ المسيرة التنموية الشاملة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه تؤكّد بجميع مضامينها على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن استعداد مملكة البحرين لإعداد تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تحقق من انجازات هو تأكيد على الدعم الذي تحظى به المؤسسات من قبل الحكومة الموقرة ممثلة في توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجميع المستجدات في هذا المجال.



من جانبها أثنت جاغنواث على خطة الاتصال طويلة المدى التي أعدها مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حول التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، والتي تركز بشكل رئيسي على تنمية الوعي حول ما تحقق من أهداف، وإبراز نجاح مملكة البحرين وتعزيز تفعيل الشراكة مع المجتمع.



الجدير ذكره أن التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 تم إعداده تحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلومات، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، حيث تتكون من 17 هدفا و169 غاية تم وضعها بواسطة الأمم المتحدة وتتعلق بمستقبل التنمية العالمية بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 وتشمل القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة تغير المناخ، وحماية البيئة.





ن.ف/خ.س



بنا 1312 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/10 - 22 : 04 PM